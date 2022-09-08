Забит Самедов: После окончания карьеры продолжу работать в сфере киноиндустрии

"Я хотел встретиться с известным спортсменом. Антонио Сильва известный спортсмен".

"Я хотел встретиться с известным спортсменом. Антонио Сильва известный спортсмен".

Как сообщает Report, об этом заявил кикбоксер Забит Самедов, который проведет свой последний бой в профессиональной карьере.

По словам Самедова, он хотел пригласить Антонио Сильву на поединок еще в 2011 году: "Я хотел пригласить его после того, как он победил Федора Емельяненко. Но не получилось".

Забит Самедов отметил, что после завершения карьеры продолжит работу в сфере киноиндустрии: "Будет снят фильм "Родина", в котором мне предложили роль. Это будет отличный проект".

Отметим, что бой состоится 10 сентября на Национальной гимнастической арене.