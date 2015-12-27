Забит Самедов победил чемпиона мира Пола Словински - ВИДЕО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В рамках бойцовского вечера "Грозная битва – 13", которая прошла сегодня, в спорткомплексе "Колизей" в Грозном, азербайджанец, представитель клуба "Ахмат", многократный чемпион мира, Европы, обладатель различных Гран-при Забит Самедов, единогласным решением судей одержал победу над австралийцем польского происхождения, неоднократным чемпионом мира Полом "Жало" Словински.

Как сообщяет Report, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров первым поздравил Забита Самедова с победой.

В бойцовском вечере прошли 10 боев, 7 из них - по версии MMA, оставшиеся 3 - по версии K-1.

Главный поединок вечера по версии K-1, расценивался как реванш. В 2007 году в амстердамском Гран-При К-1 азербайджанский спортсмен по прозвищу "Маугли", доминируя по ходу боя, в середине раунда отправил Пола Словински в нокдаун, однако победу в том противостоянии одержал Словински.

Но в сегодняшнем противостоянии Забит Самедов буквально вырвал победу у Пола Словински.