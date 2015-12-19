За участие в договорных матчах теннисист получил пожизненную дисквалификацию

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Греческий теннисист Александрос Якупович получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации Tennis Integrity Unit, 34-летний спортсмен признан виновным по пяти пунктам, которые предусматривают дачу взятки, преднамеренное вмешательство в итоги матчей.

Высшей позицией А.Якуповича в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АПТ) было 267-е место. В нынешнем сезоне грек принял участие в двух турнирах серии ATP Challenger, проиграв в обоих стартовых матчах.

Отметим, что Tennis Integrity Unit была создана в 2008 году по инициативе Международной теннисной федерации (ITF), ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA). Задачей организации является борьба с договорными матчами в данном виде спорта.