Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Индивидуальные
    • 15 сентября, 2025
    • 19:27
    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Азербайджанский юный пилот Давин Джафаров занял второе место в международном гоночном турнире в Португалии.

    Как сообщает Report, гонка проходила на треке Kartodromo de Leiria протяженностью 1006 м с крутыми поворотами.

    В гонке категории X30 по картингу приняли участие 18 пилотов. Д.Джафаров, имевший высокие шансы на победу, в итоге уступил сопернику всего 0,01 секунды.

    После участия в этой гонке азербайджанский пилот получил приглашение на соревнование в категории ROTAX, которое пройдет в Бомбаррале с 26 по 28 число.

    Д.Джафаров будет выступать там в составе команды BirelArt.

    Также 29 сентября отправится в Лонато, где примет участие в чемпионате World Grand Final по картингу.

    Чемпионат мира состоится 1-5 октября. В этих соревнованиях примут участие пилоты из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

    Фото
    Azərbaycanlı pilot beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub

    Последние новости

    20:10

    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

    Другие страны
    19:56
    Фото

    В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

    Происшествия
    19:52

    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    Другие страны
    19:40

    Началась операция НАТО "Восточный часовой"

    Другие страны
    19:35

    Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

    Происшествия
    19:32

    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:27
    Фото

    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Индивидуальные
    19:22

    ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

    Другие страны
    19:16

    Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

    Другие
    Лента новостей