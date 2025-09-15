Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

Азербайджанский юный пилот Давин Джафаров занял второе место в международном гоночном турнире в Португалии.

Как сообщает Report, гонка проходила на треке Kartodromo de Leiria протяженностью 1006 м с крутыми поворотами.

В гонке категории X30 по картингу приняли участие 18 пилотов. Д.Джафаров, имевший высокие шансы на победу, в итоге уступил сопернику всего 0,01 секунды.

После участия в этой гонке азербайджанский пилот получил приглашение на соревнование в категории ROTAX, которое пройдет в Бомбаррале с 26 по 28 число.

Д.Джафаров будет выступать там в составе команды BirelArt.

Также 29 сентября отправится в Лонато, где примет участие в чемпионате World Grand Final по картингу.

Чемпионат мира состоится 1-5 октября. В этих соревнованиях примут участие пилоты из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.