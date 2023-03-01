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Юные дзюдоисты Азербайджана участвуют в сборах в Японии

Юные дзюдоисты Азербайджана участвуют в сборах в Японии Шесть членов молодежной сборной Азербайджана по дзюдо находятся на сборах, организованных с 28 февраля в Японии.
Индивидуальные
1 марта 2023 г. 18:06
Юные дзюдоисты Азербайджана участвуют в сборах в Японии

Шесть членов молодежной сборной Азербайджана по дзюдо находятся на сборах, организованных с 28 февраля в Японии.

Как сообщили Report в федерации, подготовка будет проходить до 11 марта в университете Цукаба, а с 12 по 18 марта - в университете Кокусикан.

В сборах принимают участие Низами Имранов, Нурлан Керимли, Самир Пириев, Омар Раджабли, Вугар Талыбов и Кянан Насибов.

Дзюдоистов сопровождают главный тренер молодежной сборной Эльхан Мамедов и тренер Эльхан Раджабли.

Сборы являются частью подготовки к чемпионатам Европы и мира, которые пройдут в сентябре и октябре.

Помимо азербайджанских спортсменов в подготовке также участвуют юношеские сборные Израиля и Японии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gənc cüdoçuları Yaponiyada toplanışda iştirak edir

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