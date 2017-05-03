Яшар Вахабзаде: Главная задача для Исламиады - выйти из группы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "С 1 мая мы начали учебно-тренировочные сборы. Сейчас в составе 16 футболистов. Остальные 7 примкнут к нам после финала Кубка Азербайджана. Ребята хорошо понимают серьезность соревнования".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер национальной сборной из футболистов 23 лет, которые выступят на IV Играх исламской солидарности, Яшар Вахабзаде.

На пресс-конференции в Футбольном центре АФФА 57-летний специалист сообщил, что основной целью на Исламиаде является показать хорошую игру. Продажу всех билетов на футбольные матчи он назвал радужным фактом: "Продажа билетов связана с большим интересом. Мы постараемся порадовать болельщиков. Главная задача – выйти из группы. Дальше посмотрим".

Я.Вахабзаде внес ясность в вопрос о не включении в состав оставшегося в настоящее время без клуба голкипера Кямрана Агаева и самого меткого футболиста Премьер-лиги Азербайджана, забившего 11 голов нападающего "Интера" Рауфа Алиева. Главный тренер сказал, что при отборе учитывал встречу сборной Азербайджана со сборной Северной Ирландии 10 июня: "Как тренер я хотел бы взять много футболистов из главной сборной. Однако впереди матч с Северной Ирландией в рамках группового отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. Нужно учитывать и этот фактор. Поэтому Кямрана Агаева или другого футболиста мы не включили в состав сборной на Исламиаде. Что касается Рауфа Алиева, я мог выбрать трех взрослых футболистов. Поэтому я выбрал Агабалу Рамазанова, Рашада Садыгова и Руслана Абышова. Что касается игроков, привлеченных к линии нападения, Мирабдулла Аббасов провел хороший сезон в "Сумгайыте". Махир Мадатов - перспективный игрок. Мы предпочли их".

Отметим, что футбольные матчи в Исламиаде состоятся 8-21 мая. Сборная Азербайджана будет бороться в группе А вместе со сборными Камеруна, Саудовской Аравии и Марокко.