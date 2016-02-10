Японские спортсмены могут пропустить олимпиаду из-за вируса Зика

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вполне возможно, что Японский олимпийский комитет (ЯОК) не позволит своим спортсменам участвовать на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за вируса Зика.

Как сообщает Report, об этом заявили ТАСС из комитета.

Отмечается, что в настоящее время работают над тем, чтобы принять наиболее приемлемое решение в связи со вспышкой вируса. ЯОК также консультируется с управлением спорта Японии и другими заинтересованными организациями: "ЯОК проводит обсуждения с Оргкомитетом Рио-2016 и пытается принять более оптимальное решение".

Отметим, что ранее спортсмены из США и Кении допустили вариант с пропуском олимпиады. Рио-2016 пройдет 5-21 августа.