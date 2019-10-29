Себастьян Феттель: Я уважаю усилия Хэмилтона, но не могу сказать, что завидую

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за "Феррари", прокомментировал достижения Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

Как сообщает Report, Хэмилтон является пятикратным чемпионом мира, а уже на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, может досрочно завоевать шестой титул.

Феттеля спросили, завидует ли он Хэмилтону.

"Я бы так не сказал. Я уважаю его усилия, его результаты, успех, которого он добился. Это же очевидно. Иначе я не был бы самим собой.

Считаю, он заслужил это. Они с командой проделали отличную работу. Разумеется, можно сказать, что я ревную, так как мы хотели бы быть на его месте. Но я не могу сказать, что завидую", - цитирует Феттеля RaceFans.

Отметим, что за три этапа до окончания сезона Хэмилтон, выигравший Гран-при Мексики, на 74 очка опережает напарника Валттери Боттаса.