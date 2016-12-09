WADA: Олимпийский комитет России непричастен к манипуляции с допинг-пробами

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет России (ОКР) непричастен к манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

В пятницу он представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

"Нет никаких свидетельств вовлеченности Олимпийского комитета России", - сказал Р.Макларен.