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    WADA: Олимпийский комитет России непричастен к манипуляции с допинг-пробами

    Ричард Макларен: Нет никаких свидетельств вовлеченности Олимпийского комитета России

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет России (ОКР) непричастен к манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

    В пятницу он представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

    "Нет никаких свидетельств вовлеченности Олимпийского комитета России", - сказал Р.Макларен.

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