Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Выбраны главные города-кандидаты на проведение Олимпиады-2024.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, за право провести летнюю Олимпиаду в 2024 году поборются "пять городов мирового класса". Это Будапешт, Гамбург, Лос-Анджелес, Париж и Рим.

Город-победитель станет известен в 2017 году.

Ранее на проведение летней Олимпиады-2024 претендовали индийский город Ахмадабад, а также Торонто и Баку.