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    Выбраны главные города-кандидаты на проведение Олимпиады-2024

    В окончательный список кандидатов на проведение летней Олимпиады-2024 вошли пять городов

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Выбраны главные города-кандидаты на проведение Олимпиады-2024. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, за право провести летнюю Олимпиаду  в 2024 году поборются "пять городов мирового класса". Это Будапешт, Гамбург, Лос-Анджелес, Париж и Рим.

    Город-победитель станет известен в 2017 году.

    Ранее на проведение летней Олимпиады-2024 претендовали индийский город Ахмадабад, а также Торонто и Баку.

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