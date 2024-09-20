Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана проведут очередные встречи

Мужская и женская сборные Азербайджана проведут сегодня очередную встречу на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Мужская и женская сборные Азербайджана проведут сегодня очередные встречи на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, мужская сборная в 9-м туре встретится с Грецией.

На данный момент команда занимает 20-е место с 11 очками. Индия лидирует с 16 очками. В активе Узбекистана и Венгрии по 14 очков.

Ранее сборная победила команды Черногории (3:1), Иордании (3,5:0,5), Финляндии (3,5:0,5), Молдовы (3:1), Казахстана (3:1), проиграла Индии (1:3), Литве (1,5:2,5) и сыграла вничью с Италией (2:2).

Женская сборная в 9-м туре встретится со Швейцарией. Команда находится на 20-м месте с 11 очками. У сборных Индии, Польши и Казахстана по 14 очков.

Ранее сборная обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1), Вьетнам (2,5:1,5), сыграла вничью с Аргентиной, Украиной, Италией (2:2) и проиграла Казахстану (1:3).