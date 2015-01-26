Впервые в Баку пройдет престижный турнир по настольному теннису

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане пройдет престижный международный турнир по настольному теннису.
Как сообщает Report, соревнования Европейского Кубка Топ-16 стартуют 6 февраля.
На организованном на Национальной гимнастической арене Европейском мини-чемпионате примут участие 16 теннисистов и столько же теннисисток континента. Большинство из них - рейтинговые спортсмены. Азербайджану, как стране-организатору, предоставили право на прямое участие.
В числе теннисисток будет Марьям Иманова, а в соревнованиях среди мужчин примет участие Фархад Исмайлов.
Свои титулы в Баку постараются сохранить прошлогодние победители клуба - португалец Маркос Фрейтас и австралийка Лиу Хиа. В целом в столицу приедут 30 спортсменов из 17 стран.
Отметим, что на трехдневный Кубок Топ-16 приглашены также президенты Европейского союза настольного тенниса и Международной федерации настольного тенниса.
Церемония открытия запланирована на 6 февраля в 14:00.
Sport DepartmentАвтор новости
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