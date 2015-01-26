 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Впервые в Баку пройдет престижный турнир по настольному теннису

    В Европейском кубке Топ-16 примут участие 17 стран

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане пройдет престижный международный турнир по настольному теннису.

    Как сообщает Report, соревнования Европейского Кубка Топ-16 стартуют 6 февраля.

    На организованном на Национальной гимнастической арене Европейском мини-чемпионате примут участие 16 теннисистов и столько же теннисисток континента. Большинство из них - рейтинговые спортсмены. Азербайджану, как стране-организатору, предоставили право на прямое участие.

    В числе теннисисток будет Марьям Иманова, а в соревнованиях среди мужчин примет участие Фархад Исмайлов.

    Свои титулы в Баку постараются сохранить прошлогодние победители клуба - португалец Маркос Фрейтас и австралийка Лиу Хиа. В целом в столицу приедут 30 спортсменов из 17 стран.

    Отметим, что на трехдневный Кубок Топ-16 приглашены также президенты Европейского союза настольного тенниса и Международной федерации настольного тенниса.

    Церемония открытия запланирована на 6 февраля в 14:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi