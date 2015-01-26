Впервые в Баку пройдет престижный турнир по настольному теннису

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане пройдет престижный международный турнир по настольному теннису.

Как сообщает Report, соревнования Европейского Кубка Топ-16 стартуют 6 февраля.

На организованном на Национальной гимнастической арене Европейском мини-чемпионате примут участие 16 теннисистов и столько же теннисисток континента. Большинство из них - рейтинговые спортсмены. Азербайджану, как стране-организатору, предоставили право на прямое участие.

В числе теннисисток будет Марьям Иманова, а в соревнованиях среди мужчин примет участие Фархад Исмайлов.

Свои титулы в Баку постараются сохранить прошлогодние победители клуба - португалец Маркос Фрейтас и австралийка Лиу Хиа. В целом в столицу приедут 30 спортсменов из 17 стран.

Отметим, что на трехдневный Кубок Топ-16 приглашены также президенты Европейского союза настольного тенниса и Международной федерации настольного тенниса.

Церемония открытия запланирована на 6 февраля в 14:00.