Впервые в Азербайджане воспользовались системой VAR

В Азербайджане впервые в соревнованиях по национальной игре човган воспользовались системой видеоповтора (VAR).

Как сообщает Report, систему внедрили на финальной встрече Президентского кубка по национальной игре човган на закрытом манеже Центра коневодства Бина.

После нарушения правил на встрече команд "Бута Голден" и "Омар", главный судья обратился к системе VAR.

Просмотрев видеокадры, он на 2 минуты отстранил с манежа игрока "Бута Голден".

Отметим, что на данный момент "Омар" опережает остальных со счетом 2:0.