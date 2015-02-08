​Власти Катара заявили о желании принять этап "Формулы-1"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Федерации автоспорта Катара Насер бен Халифа Аль-Аттия подтвердил, что Гран-при Катара может появиться в ближайшие годы в календаре "Формулы-1", передает Report.

"Мы готовы подписать контракт на организацию "Гран-при Катара" в "Формуле-1". Переговоры ведутся давно, многие нюансы оговорены, осталось только уладить ряд деталей до официального подписания договора", - сказал он.

По словам Насер бен Халифа Аль-Аттия, трасса Losail International Circuit готова принять "Королевские гонки" в 2016 или 2017 году.