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    Вейк-ан-Зее: Шахрияр и Теймур в очередной раз сыграли вничью

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 24 января состоялся 10-й тур шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. 

    Как передает Report, представляющий Азербайджан Шахрияр Мамедъяров в этом раунде сыграл вничью с Дином Лижэнем.

    Другой азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов также сыграл вничью с Сэмом Шенклендом.

    Tata Steel Chess 

    Вейк-ан-Зее, Голландия

    10-й тур

    Магнус Карлсен (Норвегия) – Вишванатан Ананд (Индия) – 1:0

    Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 0:1

    Дин Лижэнь (Китай) – Шахрияр Мамедьяров (АЗЕРБАЙДЖАН) – 0,5:0,5

    Сантош Видит (Индия) – Владимир Крамник (Россия) - 1:0

    Йорден ван Форест (Голландия) - Ян Непомнящий (Россия) - 1:0

    Владимир Федосеев (Россия) – Аниш Гири (Голландия) – 0:1

    Сэм Шенкленд (США) – Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) – 0,5:0,5

    Турнирное положение: Карлсен – 7, Гири – 6,5, Ананд,Непомнящий, Лижэнь – по 6, Раджабов, Видит – 5, Дуда, Федосеев, Шенкленд, Раппорт – по 4,5, Мамедьяров, ван Форест – по 4, Крамник – 2,5.

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