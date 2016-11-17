Ведущие азербайджанские вольноборцы не будут выступать в финальном туре "Золотого Гран-при"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Члены сборной команды Азербайджана по вольной борьбе, которые готовятся к финальному туру международного турнира "Золотой Гран-при", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, собрались сегодня в Олимпийском центре борьбы.

Как сообщает Report, открытая для прессы тренировка проводилась под руководством заменяющего главного тренера Фирдовси Умудова.

В тренировках участвовали преимущественно молодые спортсмены. Умудов заявил журналистам, что большинство из них будут участвовать в "Золотом Гран-при". По его словам, в каждой весовой категории будут выступать по 3, а в некоторых - по 4-5 спортсменов: "Согласно правилам Всемирного союза борьбы, в каждой весовой категории "Золотого Гран-при" предусмотрено участие трех спортсменов".

Это будет первым серьезным испытанием азербайджанских борцов после летних Олимпийских игр "Рио-2016".

В финальном туре "Золотого Гран-при", который начнется 24 ноября, не будут участвовать такие борцы, как Шариф Шарифов, Тогрул Аскеров, Гаджи Алиев, Джамаладдин Магомедов.

Отметим, что 9-й по счету турнир начнется 24 ноября в Бакинском дворце спорта.

В турнире примут участие 700 спортсменов из 50 стран мира.

Согласно программе, в первый день соревнований будут бороться вольноборцы. 25 ноября будут определены победители среди женщин, а 26 ноября - по греко-римской борьбе.

Первые встречи состоятся в 10.00, а финальные встречи - в 17.00. Официальная церемония открытия турнира пройдет 24 ноября в 16.00.