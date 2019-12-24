Ватикан планирует принять участие на Олимпиаде-2024

Ватикан заявил о планах по созданию Национального олимпийского комитета (НОК) и участия на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, об этом порталу Inside the Games заявил министр спорта Ватикана Мельхор Санчес де Тока.

По его словам, планы по созданию НОК находятся в среднесрочной перспективе: "Мы можем играть в футбол, тхэквондо, крикет: когда у нас будут пять-шесть видов спорта, связанных с международными федерациями, мы можем начать думать о создании НОК и участвовать на Олимпийских играх. Участие на Олимпиаде в Париже выглядит реальным, даже если для этого придется решить некоторые юридические моменты".