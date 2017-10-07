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    В Загатале стартовало северо-западное региональное первенство по дзюдо

    В чемпионате принимают участие более 200 юных дзюдоистов© Judo.az

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Продолжается региональное первенство по дзюдо среди юношей, проходящего при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе федерации, на этот раз региональное соревнование состоялось в Загатале.

    В северо-западном региональном чемпионате борьбу ведут свыше 200 юных дзюдоистов из Гахского, Загатальского, Шекинского, Балакенского районов и города Мингячевир. В первый день соревновались за медали 100 дзюдоистов 2004-2006 г.р. Победителям были вручены дипломы Федерации дзюдо Азербайджана, медали и подарки.

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