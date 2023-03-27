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В турнире, посвященном 100-летию Гейдара Алиева, примут участие боксеры 11 стран

В турнире, посвященном 100-летию Гейдара Алиева, примут участие боксеры 11 стран 28 марта в Баку стартует международный турнир среди юниоров, посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
27 марта 2023 г. 16:18
В турнире, посвященном 100-летию Гейдара Алиева, примут участие боксеры 11 стран

28 марта в Баку стартует международный турнир среди юниоров, посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, соревнования продлятся 5 дней.

Помимо сборной Азербайджана в турнире примут участие боксеры из России, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Израиля и Молдовы.

Всего за награды будут бороться более 100 боксеров.

Бои начнутся в 16:00. В первый день соревнований в 18:00 состоится официальная церемония открытия.

28 марта в 10:30 представители Федерации бокса, судьи и иностранные гости посетят могилу Гейдара Алиева и Аллею Шехидов.

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Версия на английском языке Boxers from 11 countries to take part in tournament dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan boks turnirində 11 ölkə iştirak edəcək

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