В турнире, посвященном 100-летию Гейдара Алиева, примут участие боксеры 11 стран

28 марта в Баку стартует международный турнир среди юниоров, посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

28 марта в Баку стартует международный турнир среди юниоров, посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, соревнования продлятся 5 дней.

Помимо сборной Азербайджана в турнире примут участие боксеры из России, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Израиля и Молдовы.

Всего за награды будут бороться более 100 боксеров.

Бои начнутся в 16:00. В первый день соревнований в 18:00 состоится официальная церемония открытия.

28 марта в 10:30 представители Федерации бокса, судьи и иностранные гости посетят могилу Гейдара Алиева и Аллею Шехидов.