В Токио презентовали медали летней Олимпиады-2020, изготовленные из переработанных гаджетов

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, изготовленные из переработанных гаджетов.

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио презентовал дизайн наград, которые получат призеры соревнований.

Как сообщает Report, в заявлении оргкомитета отмечается, что золотые, серебряные и бронзовые медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств.

"В общей сложности около 5000 медалей сделаны благодаря переработке небольших электронных устройств, которые были предоставлены жителями Японии", - говорится в сообщении.

Отметим, что Олимпиада Токио-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа следующего года.