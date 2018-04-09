В связи с "Формулой 1" закроют входы в некоторые части Баку

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В связи с проведением концертной и развлекательной программ в Baku Crystal Hall во время Гран-при Азербайджана "Формула 1", на участке от круга Азнефть до площади Государственного Флага будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что на эту территорию будут допущены лишь те, кто имеет особое разрешение:

"С 25 апреля по 1 мая на участке от Морского вокзала на Приморском бульваре до круга Азнефть вход будет закрыт. Начиная с 13:00 часов 26 апреля в дни гонок в эту зону вход будет разрешен только обладателям билетов".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля.