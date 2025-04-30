В Суговушане стартовала международная регата "Кубок президента-2025"

В Суговушане стартовала международная регата "Кубок президента-2025"

Сегодня в живописном уголке Карабаха – Суговушане стартует международная регата "Кубок президента-2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report из Суговушана, сначала состоится церемония открытия международной регаты, а затем - соревнования на дистанции 200 метров.

В регате примут участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Наряду с азербайджанскими спортсменами в регате будут соревноваться гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кура". Команды будут соревноваться на различных дистанциях в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.