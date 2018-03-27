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    В США скончался баскетболист Апшоу, который потерял сознание во время матча

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Американский баскетболист команды G-лиги "Гранд-Рапидс" Зеке Апшоу, у которого 24 марта остановилось сердце во время матча с "Детройт Пистонс", скончался утром 26 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный представител лиги НБА.

    "После усилий медицинской команды в клинике Зек покинул нас в 11:16. Подробности прощания с ним будут объявлены позднее", - говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что у американского баскетболиста остановилось сердце во время матча.

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