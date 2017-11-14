В Сирии убит примкнувший к ИГИЛ российский боксер

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии убит воевавший в составе террористической организации ИГИЛ российский боксер Вячеслав Лапшин.

Как сообщает Report, об этом агентству РИА Новости рассказала сестра спортсмена из Уфы Ольга Лапшина. По ее словам, Вячеслав Лапшин 1981 г.р. в 2002 году принял Ислам.

Отправившийся в 2015 году с женой и тремя детьми в Сирию российский спортсмен погиб в марте 2016 года. Его вдова Руфина с четырьмя детьми вернулась в Россию из Сирии только на днях. Стало известно, что после гибели мужа она вышла замуж за другого человека и у нее родился еще один ребенок.

Отметим, что Вячеслав Лапшин в 2006 году стал чемпионом России. На профессиональном ринге в 2005-2009 гг. в весовой категории 58,9 кг он провел девять боев, в пяти из которых одержал победу.