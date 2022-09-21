В Шуше открылся первый международный шахматный турнир

В Шуше при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и правления государственного заповедника города Шуша состоялась церемония открытия первого международного шахматного турнира.

В Шуше при совместной организации министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и Управления государственного заповедника города Шуша состоялась церемония открытия первого международного шахматного турнира.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, президент Федерации шахмат Азербайджана и вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов, другие официальные лица и шахматисты.

Церемония началась с исполнения государственного гимна. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Открывая мероприятие вступительным словом, Азер Алиев приветствовал гостей и выразил надежду, что турнир будет включен в календарь ФИДЕ и станет традиционным.

Mахир Мамедов выразил удовлетворение тем, что Шуша принимает всемирно известных шахматистов.

Посвященный 190-летию выдающейся поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван международный шахматный турнир пройдет среди мужчин и женщин.

Среди мужчин на турнире представлены члены национальной сборной - трехкратные чемпионы Европы Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов и чемпион Европы среди шахматистов до 18 лет Васиф Дюрарбейли, а также чемпион Азии Хао Ван (Китай), чемпион мира среди шахматистов до 20 лет Сантош Гуджрати Видит (Индия), победитель чемпионата мира среди молодежи Пархам Максудлу (Иран), чемпион мира по версии ФИДЕ Рустам Гасымджанов (Узбекистан) и чемпион Турции Мустафа Йылмаз.

Среди женщин на турнире принимают участие призеры чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханум Баладжаева, Гевхар Бейдуллаева. Также в соревнованиях примут участие победительница Всемирной шахматной олимпиады, чемпионка Европы Нана Дзагнидзе (Грузия), чемпионка мира и Европы среди подростков, самая рейтинговая шахматистка своей страны Марсель Эфроимски (Израиль), чемпионка мира среди шахматистов до 18 лет Иоланта Завадска (Польша), чемпионка Турции Кюбра Озтюрк Гювенли.

Международный шахматный турнир Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября.