В Шамкире пройдут отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам

В Шамкирском олимпийском спортивном комплексе будут организованы отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14, 16 лет.

В Шамкирском олимпийском спортивном комплексе будут организованы отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 лет.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, турниры будут проводиться совместно с Министерством молодежи и спорта.

В соревнованиях, которые будут состоять из 9 туров по швейцарской системе, занявшие высокие позиции получат право участвовать в чемпионате Азербайджана в соответствующих возрастных группах. О

В отборочных соревнованиях чемпионата страны ожидается участие 230 подростков из Баку, а также 20 городов и регионов Азербайджана.

Отметим, что турнир начнется 25 января и завершится 2 февраля.