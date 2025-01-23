О нас

В Шамкире пройдут отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам

В Шамкире пройдут отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам В Шамкирском олимпийском спортивном комплексе будут организованы отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14, 16 лет.
Индивидуальные
23 января 2025 г. 18:19
В Шамкире пройдут отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам

В Шамкирском олимпийском спортивном комплексе будут организованы отборочные соревнования чемпионата Азербайджана по шахматам в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 лет.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, турниры будут проводиться совместно с Министерством молодежи и спорта.

В соревнованиях, которые будут состоять из 9 туров по швейцарской системе, занявшие высокие позиции получат право участвовать в чемпионате Азербайджана в соответствующих возрастных группах. О

В отборочных соревнованиях чемпионата страны ожидается участие 230 подростков из Баку, а также 20 городов и регионов Азербайджана.

Отметим, что турнир начнется 25 января и завершится 2 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının seçmə yarışları təşkil olunacaq

Другие новости из категории

В МОК направлено обращение по поводу плохого качества медалей с Олимпиады в Париже
В МОК направлено обращение по поводу плохого качества медалей с Олимпиады в Париже
23 января 2025 г. 16:18
Азербайджанская спортсменка примет участие на соревнованиях в Германии
Азербайджанская спортсменка примет участие на соревнованиях в Германии
23 января 2025 г. 13:14
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1
22 января 2025 г. 16:37
Азербайджанский боксер: Не ожидал, что олимпийская медаль будет такого низкого качества
Азербайджанский боксер: Не ожидал, что олимпийская медаль будет такого низкого качества
22 января 2025 г. 12:33
На Кубке мира в Баку выступят гимнасты из 38 стран
На Кубке мира в Баку выступят гимнасты из 38 стран
22 января 2025 г. 12:06
Фарид Гаибов принял участие в Межрегиональном африканском министерском совещании
ФотоФарид Гаибов принял участие в Межрегиональном африканском министерском совещании
22 января 2025 г. 10:46
Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность
Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность
21 января 2025 г. 19:05
Азербайджанские стрелки присоединились к международному турниру в Мюнхене
Азербайджанские стрелки присоединились к международному турниру в Мюнхене
21 января 2025 г. 16:32
Азербайджанский парабадминтонист примет участие в международном турнире в Египте
Азербайджанский парабадминтонист примет участие в международном турнире в Египте
21 января 2025 г. 16:02
Официальные лица ACF провели встречу по проекту адаптивного дзюдо
ФотоОфициальные лица ACF провели встречу по проекту адаптивного дзюдо
21 января 2025 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi