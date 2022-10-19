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В селе Агалы пройдет турнир по триатлону "Марш Победы"

В селе Агалы пройдет турнир по триатлону "Марш Победы" 22 октября в селе Агалы Зангиланского района пройдет турнир по триатлону "Марш Победы".
Индивидуальные
19 октября 2022 г. 19:55
В селе Агалы пройдет турнир по триатлону Марш Победы

22 октября в селе Агалы Зангиланского района пройдет турнир по триатлону "Марш Победы".

Как сообщает Report, в турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией триатлона Азербайджана, пройдут соревнования по триатлону (300 м плавание, 10 км велоспорт и 2 км бег), дуатлону (10 км велоспорт, 2 км бег) и детскому бегу (1 км). Соревнования по плаванию пройдут в искусственном озере, созданном в реке Хакари, а беговые и велосипедные этапы - на территории села Агалы.

В соревнованиях по триатлону и дуатлону примут участие профессиональные спортсмены, а в детском беге - учащиеся средней школы села Агалы. В турнире будут организованы мастер-классы по различным видам спорта для школьников.

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Версия на азербайджанском языке Ağalıda “Zəfər yürüşü” triatlon turniri keçiriləcək

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