Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В Пираллахи прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2025
    • 14:24
    В Пираллахи прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

    В парке "Нярякянд", расположенном в Пираллахи, при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации триатлона Азербайджана состоялся чемпионат страны по триатлону.

    Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов различных возрастных категорий - как профессионалы, так и юные участники.

    Участники продемонстрировали свои навыки, проплыв дистанцию в водах Каспийского моря.

    Дети соревновались на суперспринт-дистанции: 375 метров плавания, 8 км велогонки и 2 км бега.

    Взрослые участники состязались на спринт-дистанции: 750 метров плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

    Призеры чемпионата Азербайджана:

    Мужчины:
    1-е место - Али Рзазаде
    2-е место - Тамерлан Мусаев
    3-е место - Турал Атакишиев

    Женщины:
    1-е место - Лейла Абдулазизова
    2-е место - Клара Марешова

    Награды победителям вручили начальник сектора спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Аслан Салахзаде, генеральный секретарь Федерации триатлона Азербайджана Сеймур Гусейнов, пресс-секретарь Федерации Сянубяр Иманова, главный тренер национальной сборной по триатлону Александр Мордасов и директор триатлон-клуба "Trikids Baku" Нурали Мамедов.

    триатлон Азербайджан
    Фото
    Pirallahıda triatlon üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib
    Фото
    Azerbaijan Triathlon Championship held in Pirallahi

    Последние новости

    14:38

    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Экология
    14:38

    Аэропорт Тель-Авива во время визита Трампа закроют для грузовых самолетов

    Другие страны
    14:24
    Фото

    В Пираллахи прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

    Индивидуальные
    14:12

    СМИ: ХАМАС может передать Израилю 20 заложников уже 12 октября

    Другие страны
    13:58

    Погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    13:41

    Песков: Тема возможных поставок Tomahawk вызывает обеспокоенность

    В регионе
    13:31

    Хуситы назвали условие для прекращения обстрелов Израиля

    Другие страны
    13:16

    В Татарстане два человека погибли при крушении моторной лодки

    В регионе
    13:07

    Президент Пакистана: Мы будет решительно защищать безопасность нашей страны

    Другие страны
    Лента новостей