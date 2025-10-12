В Пираллахи прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

В парке "Нярякянд", расположенном в Пираллахи, при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации триатлона Азербайджана состоялся чемпионат страны по триатлону.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов различных возрастных категорий - как профессионалы, так и юные участники.

Участники продемонстрировали свои навыки, проплыв дистанцию в водах Каспийского моря.

Дети соревновались на суперспринт-дистанции: 375 метров плавания, 8 км велогонки и 2 км бега.

Взрослые участники состязались на спринт-дистанции: 750 метров плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

Призеры чемпионата Азербайджана:

Мужчины:

1-е место - Али Рзазаде

2-е место - Тамерлан Мусаев

3-е место - Турал Атакишиев

Женщины:

1-е место - Лейла Абдулазизова

2-е место - Клара Марешова

Награды победителям вручили начальник сектора спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Аслан Салахзаде, генеральный секретарь Федерации триатлона Азербайджана Сеймур Гусейнов, пресс-секретарь Федерации Сянубяр Иманова, главный тренер национальной сборной по триатлону Александр Мордасов и директор триатлон-клуба "Trikids Baku" Нурали Мамедов.