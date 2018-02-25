В Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры 2018 года

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась красочная церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщает Report, на церемонии закрытия погасили олимпийский огонь.

"Олимпийские игры в Пхенчхане стали Играми новых горизонтов", — сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия.

После того как был потушен олимпийский факел, церемония продолжилась ярким концертом и завершилась красочным салютом.

Зимняя Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. В олимпийских играх в Пхенчхане участвовали 2953 спортсмена из 92 стран, что стало абсолютным рекордом в истории зимних Олимпийских игр. Самое большое количество спортсменов было из США (242 атлета).

В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии с 14 золотыми, 14 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.