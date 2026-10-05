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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В III Ханкендинском ультрамарафоне примут участие 100 атлетов из пяти стран

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2026
    • 10:52
    В III Ханкендинском ультрамарафоне примут участие 100 атлетов из пяти стран

    В III Международном Ханкендинском ультрамарафоне, который пройдет 8-11 октября, ожидается участие 100 атлетов из пяти стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, ультрамарафон организуется совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Baku City Circuit. Старт будет дан из Габалы.

    Участники преодолеют 192 км и финишируют в Ханкенди. Ожидается, что в забеге будут соревноваться 100 спортсменов из пяти стран.

    Основная цель ультрамарафона - пропаганда здорового образа жизни и бега, а также популяризация различных регионов Азербайджана через спорт. Маршрут Габала - Ханкенди протяженностью 192 км станет серьезным испытанием на физическую подготовку и выносливость участников.

    Ультрамарафон будет состоять из четырех этапов: Габала - Агдаш (55 км), Агдаш - Барда (65 км), Барда - Агдам (44 км) и Агдам - Ханкенди (28 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а общие победители ультрамарафона удостоятся главного приза.

    Отметим, что Ханкендинский ультрамарафон впервые был организован в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В забеге протяженностью 380 км приняли участие 64 атлета из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди, в нем участвовал 81 спортсмен из шести стран.

    Baku City Circuit Федерация легкой атлетики Азербайджана Министерство молодежи и спорта Азербайджана Ханкенди
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunda beş ölkədən 100 atletin iştirakı gözlənilir
    Third Khankandi ultramarathon to bring together 100 athletes
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