В III Ханкендинском ультрамарафоне примут участие 100 атлетов из пяти стран

В III Международном Ханкендинском ультрамарафоне, который пройдет 8-11 октября, ожидается участие 100 атлетов из пяти стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, ультрамарафон организуется совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Baku City Circuit. Старт будет дан из Габалы.

Участники преодолеют 192 км и финишируют в Ханкенди. Ожидается, что в забеге будут соревноваться 100 спортсменов из пяти стран.

Основная цель ультрамарафона - пропаганда здорового образа жизни и бега, а также популяризация различных регионов Азербайджана через спорт. Маршрут Габала - Ханкенди протяженностью 192 км станет серьезным испытанием на физическую подготовку и выносливость участников.

Ультрамарафон будет состоять из четырех этапов: Габала - Агдаш (55 км), Агдаш - Барда (65 км), Барда - Агдам (44 км) и Агдам - Ханкенди (28 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а общие победители ультрамарафона удостоятся главного приза.

Отметим, что Ханкендинский ультрамарафон впервые был организован в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В забеге протяженностью 380 км приняли участие 64 атлета из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди, в нем участвовал 81 спортсмен из шести стран.