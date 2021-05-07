В Грузии пройдет шахматный турнир, посвященный 98-летию Гейдара Алиева

Граждане Грузии в возрасте 8-14 и 14-35 лет, желающие принять участие на данном турнире

По инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при поддержке SOCAR Georgia среди подростков и молодежи соседней страны пройдет шахматный турнир, посвященный 98-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Граждане Грузии в возрасте 8-14 и 14-35 лет, желающие принять участие на данном турнире, могут зарегистрироваться до 9 мая 2021 года, написав на адрес Посольства [email protected] или позвонив по телефону + 995-577-60-60-06.

Шахматный турнир имени Гейдара Алиева начнется 10 мая с 10:00 часов в Посольстве Азербайджанской Республики в Грузии (адрес: Тбилиси, улица Вахтанга Горгасали, 4).

По итогам турнира граждане Грузии, которые займут первые три места в двух возрастных категориях, будут награждены Послом Фаигом Гулиевым и уполномоченными представителями Правительства Грузии в Посольстве Азербайджанской Республики в Тбилиси.

Турнир будет проходить под наблюдением судей по правилам швейцарской шахматной системы (10 минут, без дополнений).