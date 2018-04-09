В ФИДЕ требуют отставки Кирсана Илюмжинова

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В президентском совете Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовали, чтобы глава организации Кирсан Илюмжинов немедленно покинул свой пост.

Как сообщает Report, за отставку проголосовали 14 членов совета, один – против. Также было рекомендовано как можно скорее закрыть московский офис ФИДЕ.

На сайте федерации поясняется, что Илюмжинов включен в санкционные списки США, из-за чего ФИДЕ испытывает финансовые трудности. В частности, с организацией отказываются сотрудничать западные банки, некоторые из которых даже грозятся закрыть счета федерации.

Также отмечается, что сложившаяся ситуация негативно отражается на репутации организации, подрывая доверие спонсоров и спортсменов.

Илюмжинов, который возглавляет FIDE с ноября 1995 года, попал в санкционный список Минфина США в конце 2015 года за материальную помощь и действия в интересах сирийского правительства.