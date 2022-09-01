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В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами

В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами В Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) начал работу отдел по работе с ветеранами.
Индивидуальные
1 сентября 2022 г. 13:56
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами

В Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) начал работу отдел по работе с ветеранами.

Как сообщили Report в пресс-службе AVF, он был создан с целью физической реабилитации, занятий спортом ветеранов и участников войны, а также пропаганды здорового образа жизни.

Руководство отделом на общественных началах возложено на ответственного сотрудника Министерства оборонной промышленности, героя Отечественной войны Газанфара Агаева.

Новое структурное подразделение будет тесно сотрудничать с ветеранами и участниками войны, чтобы они, используя возможности AVF, могли заниматься велоспортом, а также проводить соревнования, восстанавливать здоровье и эффективно организовывать свой досуг.

Первым таким мероприятием станет велопробег ветеранов, посвященный памяти шехидов, в преддверии 27 сентября - Дня памяти.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Velosiped Federasiyasında Qazilərlə iş bölməsi fəaliyyətə başlayıb

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