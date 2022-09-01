В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами

В Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) начал работу отдел по работе с ветеранами.
Как сообщили Report в пресс-службе AVF, он был создан с целью физической реабилитации, занятий спортом ветеранов и участников войны, а также пропаганды здорового образа жизни.
Руководство отделом на общественных началах возложено на ответственного сотрудника Министерства оборонной промышленности, героя Отечественной войны Газанфара Агаева.
Новое структурное подразделение будет тесно сотрудничать с ветеранами и участниками войны, чтобы они, используя возможности AVF, могли заниматься велоспортом, а также проводить соревнования, восстанавливать здоровье и эффективно организовывать свой досуг.
Первым таким мероприятием станет велопробег ветеранов, посвященный памяти шехидов, в преддверии 27 сентября - Дня памяти.