В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами

В Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) начал работу отдел по работе с ветеранами.

В Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) начал работу отдел по работе с ветеранами.

Как сообщили Report в пресс-службе AVF, он был создан с целью физической реабилитации, занятий спортом ветеранов и участников войны, а также пропаганды здорового образа жизни.

Руководство отделом на общественных началах возложено на ответственного сотрудника Министерства оборонной промышленности, героя Отечественной войны Газанфара Агаева.

Новое структурное подразделение будет тесно сотрудничать с ветеранами и участниками войны, чтобы они, используя возможности AVF, могли заниматься велоспортом, а также проводить соревнования, восстанавливать здоровье и эффективно организовывать свой досуг.

Первым таким мероприятием станет велопробег ветеранов, посвященный памяти шехидов, в преддверии 27 сентября - Дня памяти.