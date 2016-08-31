В Чехии скончалась 7-кратная олимпийская чемпионка

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В возрасте 75 лет скончалась 7-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Вера Чаславска.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Чехии, спортсменка ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Она была самой титулованной участницей олимпиад бывшей Чехословакии.

Чаславка четырежды становилась чемпионкой мира, была неоднократной чемпионкой Европы.

После завершения карьеры, она 1990-1996 гг. занимала должность президента Национального олимпийского комитета Чехии.

В 1995 - 2001 гг. являлась членом Международного олимпийского комитета.