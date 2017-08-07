В Беларуси азербайджанские боксеры завоевали пять медалей

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В столице Беларуси - Минске на международном турнире, посвященном памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, азербайджанские боксеры завоевали 5 медалей.

Как сообщает Report, на соревновании с участием более 100 мужчин и женщин-боксеров из 15 стран серебряной медали удостоился Парвиз Багиров (69 кг), бронзовых медалей - Умуд Рустамов, (56 кг), Анаханым Агаева (51 кг), Мехсети Гамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (75 кг).

Отметим, что Фуад Асланов представлял Азербайджан на турнире в качестве арбитра.