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    В Беларуси азербайджанские боксеры завоевали пять медалей

    Одна медаль серебряная, другие бронзовые

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В столице Беларуси - Минске на международном турнире, посвященном памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, азербайджанские боксеры завоевали 5 медалей.

    Как сообщает Report, на соревновании с участием более 100 мужчин и женщин-боксеров из 15 стран серебряной медали удостоился Парвиз Багиров (69 кг), бронзовых медалей - Умуд Рустамов, (56 кг), Анаханым Агаева (51 кг), Мехсети Гамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (75 кг).

    Отметим, что Фуад Асланов представлял Азербайджан на турнире в качестве арбитра.

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