В Баку стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

Сегодня на Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Report, двухдневный турнир будет носить лицензионный характер к летним Олимпийским играм в Токио.

В первый день соревнований пройдет квалификационный раунд, а во второй –финальный этап. Азербайджан в прыжках на батуте будет представлять Сельджан Махсудова, а в соревнованиях по тамблингу – Фарид Мустафаев.

Гимнаст, набравший самый высокий балл, будет удостоен традиционного кубка "AGF Trophy".

Сегодня в 10:00 стартует квалификационный раунд по тамблингу в мужском зачете, а в 10:50 начнется турнир среди женщин. В 11:40 стартует квалификационный этап по прыжкам на батуте в индивидуальном зачете, а в 18:30 – в парном. 16 февраля в 12:00 стартует финал среди женщин, а в 12:30 – среди мужчин. В 13:00 состоится церемония награждения. В 13:15 начнется турнир по тамблингу в мужском зачете, в 13:45 – в женском, а уже в 14:15 состоится церемония награждения.

Финальный раунд по прыжкам на батуте в парном зачете стартует в 14:30, а церемония награждения победителей пройдет в 15:00.