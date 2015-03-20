В Баку состоится чемпионат Европы по каратэ

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Стамбуле прошел конгресс Европейской федерации каратэ. Как сообщает Report, на конгрессе было одобрено и утверждено предложение президента Азербайджанской национальной федерации каратэ, члена технического комитета всемирной федерации каратэ (WKF) Яшара Баширова по проведению в 2020 году 55-го чемпионата Европы в Баку.

Я.Баширов в своем выступлении отметил, что Азербайджан славится как спортивная страна, государство всячески поддерживает организацию крупных официальных соревнований. Доказательством этому являются предстоящие Первые Европейские игры, Исламские игры, которые состоятся в 2017 году.

Президент федерации отметил, что все эти положительные показатели являются следствием внимания и заботы президента Азербайджана, руководителя национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.

На конгрессе выступил менеджер по соревнованиям по карате Первых Европейских игр "Баку-2015" Дмитрий Чигенев, который предоставил подробную информацию о предстоящих играх и рассказал о последних подготовительных работах.