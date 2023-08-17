В Баку разыграны первые лицензии на Олимпийские игры 2024 в Париже

В соревнованиях 53-го чемпионата мира по стрельбе, проходящего в Баку, разыграны первые лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024.

В соревнованиях 53-го чемпионата мира по стрельбе, проходящего в Баку, разыграны первые лицензии на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Как сообщает Report, в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин участники завоевали 4 лицензии на игры.

Путевку на Олимпиаду получили золотой медалист из Китая Бовен Янг, бронзовый призер из Болгарии Кирилл Киров, а также представитель Швейцарии Джейсон Солари и спортсмен из Германии Робин Вальтер, вышедшие в финал, но не попавшие в число призеров.