В Баку разыграны первые лицензии на Олимпийские игры 2024 в Париже

В соревнованиях 53-го чемпионата мира по стрельбе, проходящего в Баку, разыграны первые лицензии на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
Как сообщает Report, в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин участники завоевали 4 лицензии на игры.
Путевку на Олимпиаду получили золотой медалист из Китая Бовен Янг, бронзовый призер из Болгарии Кирилл Киров, а также представитель Швейцарии Джейсон Солари и спортсмен из Германии Робин Вальтер, вышедшие в финал, но не попавшие в число призеров.