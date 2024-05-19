Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как передает Report , в 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря 2023 года, но был перенесен на более поздний срок из-за травмы Фьюри.

Отметим, что 37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавший Фьюри.

Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 22 победы (14 нокаутом). Он стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.