В Баку пройдет столичный чемпионат по дзюдо

С 30 по 31 октября при совместной организации Федерации дзюдо Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку состоится Чемпионат города Баку по дзюдо среди мужчин и женщин.

С 30 по 31 октября при совместной организации Федерации дзюдо Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку состоится Чемпионат города Баку по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, соревнования пройдут в Спортивно-оздоровительном центре МЧС в поселке Говсан.

По итогам соревнований определятся победители в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин.

В соревнованиях примут участие 238 дзюдоистов из 35 различных клубов, обществ и спортивных организаций Баку.

Основная цель соревнований - формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством спорта, а также достижение массовой пропаганды и популяризации дзюдо. Турнир носит отборочный характер к чемпионату страны по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет 29-30 ноября - 1 декабря.