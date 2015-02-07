В Баку продолжаются соревнования Топ-16 по настольному теннису

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7 февраля в Национальной гимнастической арене продолжились соревнования Топ-16 по настольному теннису. Было проведено 16 игр.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в турнире, который завершится 8 февраля, принимают участие 34 спортсмена из 17 европейских стран.

Азербайджан на соревнованиях представляли Марьям Иманова и Фархад Исмаилов.

В партии группы A азербайджанская представительница встретилась со спортсменкой из Австрии Лью Джиа. Встреча закончилась победой австрийской спортсменки со счётом 3:0.

Фархад Исмаилов со счётом 3:0 уступил теннисисту из Португалии Апониа Тиаго в игре группы D.

Напомним, что финал турнира Топ-16 по настольному теннису пройдёт завтра на Национальной гимнастической арене.