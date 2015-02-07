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    В Баку продолжаются соревнования Топ-16 по настольному теннису

    Финал турнира пройдёт 8 февраля на Национальной гимнастической арене

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7 февраля в Национальной гимнастической арене продолжились соревнования Топ-16 по настольному теннису. Было проведено 16 игр.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в турнире, который завершится 8 февраля, принимают участие 34 спортсмена из 17 европейских стран.

    Азербайджан на соревнованиях представляли Марьям Иманова и Фархад Исмаилов.

    В партии группы A азербайджанская представительница встретилась со спортсменкой из Австрии Лью Джиа. Встреча закончилась победой австрийской спортсменки со счётом 3:0.

    Фархад Исмаилов со счётом 3:0 уступил теннисисту из Португалии Апониа Тиаго в игре группы D.

    Напомним, что финал турнира Топ-16 по настольному теннису пройдёт завтра на Национальной гимнастической арене.

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