В Баку пилот "Формулы 1" потерпел аварию, сломалась подвеска автомобиля

На Гран-при Азербайджана SOCAR "Формулы 1" вновь отмечен очередной неприятный инцидент.

Как сообщает Report, болид пилота британской команды "Racing Point" Лэнса Стролла врезался в бетонный барьер. От силы удара сломалась передняя левая подвеска автомобиля. Болид был эвакуирован с трассы.

Отметим, что во время первого свободного заезда болид пилота британской команды "Williams" Джорджа Расселла задел крышку дренажного люка, что привело к аварии. По этой причине первая сессия была остановлена.