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В Баку пилот "Формулы 1" потерпел аварию, сломалась подвеска автомобиля

В Баку пилот "Формулы 1" потерпел аварию

На Гран-при Азербайджана SOCAR "Формулы 1" вновь отмечен очередной неприятный инцидент. 

Как сообщает Report, болид пилота британской команды "Racing Point" Лэнса Стролла врезался в бетонный барьер. От силы удара сломалась передняя левая подвеска автомобиля. Болид был эвакуирован с трассы. 

Отметим, что во время первого свободного заезда болид пилота британской команды "Williams" Джорджа Расселла задел крышку дренажного люка, что привело к аварии. По этой причине первая сессия была остановлена. 

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