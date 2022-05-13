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В "Бакинском марафоне" примут участие 20 участников из Грузии

В "Бакинском марафоне" примут участие 20 участников из Грузии В Бакинском марафоне-2022, который пройдет 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, примут участие 20 участников из Грузии.
Индивидуальные
13 мая 2022 г. 17:40
В Бакинском марафоне примут участие 20 участников из Грузии

В Бакинском марафоне-2022, который пройдет 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, примут участие 20 участников из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, любители и профессиональные марафонцы изъявили обратились в посольство Азербайджана в Грузии и выразили желание принять участие в забеге.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства в общей сложности 20 человек, в том числе 1 гражданин Азербайджана, 1 - Украины, 1 - Канады, 2 - России и 15 граждан Грузии, отправились в Баку.

Как сообщили в посольстве, в октябре прошлого года марафонцы приняли участие в марафоне Тбилиси-Рустави, посвященном 30-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Marafonu”na Gürcüstandan 20 iştirakçı qatılacaq

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