В "Бакинском марафоне" примут участие 20 участников из Грузии

В Бакинском марафоне-2022, который пройдет 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, примут участие 20 участников из Грузии.

В Бакинском марафоне-2022, который пройдет 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, примут участие 20 участников из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, любители и профессиональные марафонцы изъявили обратились в посольство Азербайджана в Грузии и выразили желание принять участие в забеге.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства в общей сложности 20 человек, в том числе 1 гражданин Азербайджана, 1 - Украины, 1 - Канады, 2 - России и 15 граждан Грузии, отправились в Баку.

Как сообщили в посольстве, в октябре прошлого года марафонцы приняли участие в марафоне Тбилиси-Рустави, посвященном 30-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.