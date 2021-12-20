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В Азербайджане пройдут III Игры СНГ

В Азербайджане пройдут III Игры СНГ Состоялось внеочередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств.
Индивидуальные
20 декабря 2021 г. 23:06
В Азербайджане пройдут III Игры СНГ

Состоялось внеочередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как передает Report, на нем были определены место и сроки проведения очередных Игр стран СНГ. Так, II Игры пройдут в 2023 году в Беларуси. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.

В заседании Совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе мероприятия также были обсуждены актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. В частности, был рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. На сегодняшний день существует практика проведения в государствах - участниках СНГ спортивных соревнований под эгидой Содружества Независимых Государств, но отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании Совета принято решение поручить Рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект Положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта.

Кроме этого, в ходе заседания был утвержден План работы Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств на следующий год, а также заслушана информация о подготовке очередного заседания Совета, которое состоится в Ташкенте в 2022 году.

Напомним, что Игры стран СНГ впервые прошли с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани (Республика Татарстан, Российская Федерация), в которых приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan III MDB Oyunlarına ev sahibliyi edəcək

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