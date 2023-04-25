В Азербайджане пройдет чемпионат по тяжелой атлетике

В спортивном зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан 28-29 апреля пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

В спортивном зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан 28-29 апреля пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики, в чемпионате примут участие более 100 спортсменов из всех регионов страны.

Чемпионат организован совместно министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Соревнования проводятся с целью содействия пропаганде и развитию тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах страны.