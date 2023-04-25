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В Азербайджане пройдет чемпионат по тяжелой атлетике

В Азербайджане пройдет чемпионат по тяжелой атлетике В спортивном зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан 28-29 апреля пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
25 апреля 2023 г. 16:25
В Азербайджане пройдет чемпионат по тяжелой атлетике

В спортивном зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан 28-29 апреля пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики, в чемпионате примут участие более 100 спортсменов из всех регионов страны.

Чемпионат организован совместно министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Соревнования проводятся с целью содействия пропаганде и развитию тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах страны.

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Версия на азербайджанском языке Ağır atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

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