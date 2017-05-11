В Азербайджане определены награды за самые высокие результаты на Исламиаде

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, достигших самые высокие результаты на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, размер премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на IV Играх исламской солидарности в городе Баку был определен в следующем порядке:

Каждому спортсмену, занявшему первое место - 100 тыс. манатов, а его личному тренеру 50 тыс. манатов;

Каждому спортсмену, занявшему второе место - 50 тыс. манатов, а его личному тренеру 25 тыс. манатов;

Каждому спортсмену, занявшему третье место - 30 тыс. манатов, а его личному тренеру 15 тыс. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кроме того, Президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на IV Играх исламской солидарности в городе Баку Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, размер премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на IV Играх исламской солидарности в городе Баку был определен в следующем порядке:

Каждому спортсмену, занявшему первое место - 50 тыс. манатов, а его личному тренеру 25 тыс. манатов;

Каждому спортсмену, занявшему второе место - 30 тыс. манатов, а его личному тренеру 15 тыс. манатов;

Каждому спортсмену, занявшему третье место - 20 тыс. манатов, а его личному тренеру 10 тыс. манатов.