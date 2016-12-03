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    Усэйн Болт и Алмаз Аяна названы легкоатлетами года

    Болт: Я продолжу бегать в следующем году ради фанатов

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Десятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт был признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) спортсменом 2016 года, передает Report.

    «Я живу ради тех моментов, когда я прихожу на стадион и слышу рев толпы. Я продолжу бегать в следующем году ради фанатов, ведь они не хотят, чтобы я завершал карьеру. Хочу сказать им слова благодарности»,— сказал спортсмен во время вручения премии в Монако.

    Спортсменкой года по версии IAAF стала эфиопская бегунья Алмаз Аяна. «У меня нет слов, чтобы объяснить те чувства, которые я испытываю прямо сейчас, я так взволнована. На самом деле, я очень рада»,— сказала бегунья.

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