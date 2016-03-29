Умер второй за два дня бельгийский велогонщик

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Бельгийский велогонщик Дан Мюнгхер из команды Roubaix–Lille Mеtropole умер в больнице в результате сердечного приступа. Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте французской команды.

Приступ произошел на гонке в субботу, 27 марта. В критическом состоянии спортсмен был доставлен в больницу французского города Аяччо.

В понедельник, 28 марта, в одной из больниц другого города Франции — Лилля — умер еще один бельгийский велогонщик — 25-летний Антуан Демуати, столкнувшийся с мотоциклом во время гонки "Гент — Вевельгем". После этого сообщалось, что его органы спасли жизнь трем людям.