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    Умер второй за два дня бельгийский велогонщик

    Бельгийский велогонщик Дан Мюнгхер из команды Roubaix–Lille Mеtropole умер в больнице в результате сердечного приступа

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Бельгийский велогонщик Дан Мюнгхер из команды Roubaix–Lille Mеtropole умер в больнице в результате сердечного приступа. Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте французской команды.

    Приступ произошел на гонке в субботу, 27 марта. В критическом состоянии спортсмен был доставлен в больницу французского города Аяччо.

    В понедельник, 28 марта, в одной из больниц другого города Франции — Лилля — умер еще один бельгийский велогонщик — 25-летний Антуан Демуати, столкнувшийся с мотоциклом во время гонки "Гент — Вевельгем". После этого сообщалось, что его органы спасли жизнь трем людям.

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