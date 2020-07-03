Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, умер. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идет на поправку.