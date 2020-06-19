​Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от COVID-19

Абдулманап Нурмагомедов https://report.az/storage/news/cec98e0ed7b4cfb14b583f87da9dde65/a94594c6-6ca2-438d-b3ac-8ce6ed43eeb6_292.jpg

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идет на поправку.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес", - сказал Мендес.

"Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел", - добавил специалист.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.